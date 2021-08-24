Terörle mücadele hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez İlçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
- Güncel
- 24.08.2021 13:38
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- 24.08.2021 13:38