Muharrem İnce, İzmir'de afişlerini toplattığını iddia ettiği Tunç Soyer'e çıkıştı

İzmir'de partisinin olağan kongresine katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre afişlerinin belediye tarafından toplatıldığını öne sürerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

İnce, "Kimsin sen de benim afişlerimi söküyorsun? Bak başkan bu afişler diğer partilerinkine benzemez. Memleket Partisi'nin afişlerinde belediye rantı, hazine parası yok. Gönüllülerin parası var. Bu parayı senden alırım. Hizmet yapayım ya da yapmayayım İzmir zaten çantada keklik diyorsan, öyle değil. Artık seçenek var, Memleket Partisi var" diye konuştu.