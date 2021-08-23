Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'iltica başvuru merkezi' kurulacağı iddialarına yanıt: Böyle bir şey mümkün değil





"BÖYLE BİR ŞEY KONUŞULMUŞ DA DEĞİL, MÜMKÜN DE DEĞİL"

Bakan Hulusi Akar, toplantı sonrası İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Sayın Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine Bakan ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil."