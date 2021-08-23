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    • 23.08.2021 19:23
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    e-kurs.meb.gov.tr: DYK öğrenci başvuruları ne zaman? MEB DYK E-Kurs başvuruları nasıl yapılır? 2021 DYK öğrenci başvuru ekranı!

    DYK öğrenci başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetişme Kurslarının (DYK) takvimi belli oldu. DYK Öğretmen başvuruları 20-23 Ağustos'ta alındı. Şimdi gözler öğrenci başvurularına çevrildi. Peki, DYK öğrenci başvuruları ne zaman başlayacak? MEB DYK E-Kurs başvuruları nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    DYK öğrenci başvuruları ne zaman 2021?

    DYK öğrenci başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş akış takvimine göre kurs merkezi başvuruları, 16-19 Ağustos'ta alınarak onaylandı. Öğretmen başvuruları 20-23 Ağustos'ta sona erdi. Şimdi gözler öğrenci başvurularına çevrildi. Peki, DYK öğrenci başvuruları ne zaman başlayacak? MEB DYK E-Kurs başvuruları nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylar!

    DYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencilere yönelik yürütülen Destekleme ve Yetişme Kurslarına (DYK) başvurular 24 Ağustos ile 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetişme Kurslarının iş akış takvimi belli oldu. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvurular 24- 30 Ağustos'ta alınacak" denildi.

    Açıklamaya göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş akış takvimine göre kurs merkezi başvuruları, 16-19 Ağustos'ta alınarak onaylanacak. Öğretmen başvuruları 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvuruları 24-30 Ağustos'ta tamamlanacak.

    Kurs sınıfları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oluşturulacak.

    Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de dersler son bulacak.

    E-KURS BAŞVURU 2021 NASIL YAPILIR?

    Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

        DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI (DYK) NEDİR?

        Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında eğitim görmekte olan öğrenciler için verilen ekstra eğitimleri nitelemektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için herhangi bir ücret alınmadığı gibi dersler tamamen müfredata göre işlenmektedir.

        Destekleme ve Yetiştirme Kursları, belirli zaman dilimlerinde öğrenciler için ekstra destek eğitimi için verilmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında öğrenciler, pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde ise açığı kapatma imkanına sahip olabiliyor.

        DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER KATILABİLİR?

        - 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsamaktadır.

        -Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

        -Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar.

        -Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

        -Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Görme Engelli, İşitme Engelli, Ortopedik, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

        -İmam Hatip orta okulu öğrencileri

        -Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

        -Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri

        DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul ya da kurumlarından aldıkları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercih yapabilir. Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine, kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.

        DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI HANGİ DERSLERDEN AÇILIR?

        Başvurulara ve sınıf kontenjanlarına göre değerlendirilen kurslarda genellikle Buna göre; açılacak kurslar: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri
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        Haberler Güncel e-kurs.meb.gov.tr: DYK öğrenci başvuruları ne zaman? MEB DYK E-Kurs başvuruları nasıl yapılır? 2021 DYK öğrenci başvuru ekranı!
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