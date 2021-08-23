İstanbul genelinde havadan helikopter, karadan jammer destekli siber dolandırıcılık operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Forex piyasası dolandırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip sonucu önceden belirlenen il genelindeki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.