Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen: Erdoğan kadar halkın sorunlarıyla ilgilenen bir lider gelmedi

HER ŞEY FENER İÇİN

Aziz Yıldırım'la ilgili neler söylemek istersiniz?

Aziz Bey, 20 yıl Fenerbahçe'ye hizmet verdi. Onun yaptıklarını her zaman takdir etmişimdir. Bunu her zaman, her yerde söylerim; Aziz Yıldırım benden çok daha iyi başkanlık yaptı Fenerbahçe'ye. Çok önemli bir isim Fenerbahçe için. Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un tartışmasını gördüğüm zaman çok üzüldüm. Biz çok büyük bir kulübüz, bu gerilim de unutulur. Her şey Fenerbahçe için. Hepimiz Fenerbahçe daha iyi olsun diye uğraşıyoruz.