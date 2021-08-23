Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen: Erdoğan kadar halkın sorunlarıyla ilgilenen bir lider gelmedi

Günaydın'dan Tuğba Kalçık'a konuşan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, yaşadığımız yangın felaketi sonrası devletimizin halkın yanında olduğunu, Cumhurbaşkanımız'ın da afet bölgelerini ziyaret ederek halkın yaralarını sarmaya çalıştığını söyledi. Şen, "Birçok devlet adamı ile dostluğum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider gelmedi" diyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı. Aziz Yıldırım'ı her zaman takdir ettiğini söyleyen Şen, "Aziz Yıldırım benden çok daha iyi bir başkanlık yaptı Fenerbahçe'ye" dedi.