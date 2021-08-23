Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen: Erdoğan kadar halkın sorunlarıyla ilgilenen bir lider gelmedi

Günaydın'dan Tuğba Kalçık'a konuşan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, yaşadığımız yangın felaketi sonrası devletimizin halkın yanında olduğunu, Cumhurbaşkanımız'ın da afet bölgelerini ziyaret ederek halkın yaralarını sarmaya çalıştığını söyledi. Şen, "Birçok devlet adamı ile dostluğum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider gelmedi" diyor.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı. Aziz Yıldırım'ı her zaman takdir ettiğini söyleyen Şen, "Aziz Yıldırım benden çok daha iyi bir başkanlık yaptı Fenerbahçe'ye" dedi.
Doğal afetlerle mücadele ettiğimiz bir süreçteyiz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Ben doğanın insanoğlundan intikamı olarak düşünüyorum yaşananları. Yangınlar bir yandan, seller bir yandan zor bir süreçten geçiyoruz. Doğanın kıymetini bilmeliyiz. İnsanoğlu ilk tarihlerden bu yana afetlerle mücadele ediyor. Doğaya iyi davranmalıyız. Yoksa bize böyle cevap veriyor. Ülkemiz bu zor günleri de aşacaktır. Yeter ki biz birbirimiz sevelim, birlik içinde olalım. Devletimiz bu süreçte halkımızın yanında. Cumhurbaşkanımız afet bölgelerini tek tek ziyaret ediyor, halkımızın yaralarını sarıyor. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Çok büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. İnsan ötesi bir çalışma temposu var. Birçok devlet adamı ile dostluğum olduğu için şunu açıkça söyleyeyim; Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen bir lider gelmedi. Onu eleştirenler de var görüyorum. Hatasız kul olmaz ama yapılan fedakarlığı, hizmetleri de görmeliyiz ve takdir etmeliyiz.
FB'DE BAŞKANLIK YAPMAK ZOR
FB Başkanı Ali Koç çok eleştiriliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Benim bir hayalim vardı, Koç Ailesi'nden birinin Fenerbahçe'ye başkan olması. Rahmetli Mustafa veya Ali Koç'un başkan olmasını çok istiyordum. Bu rüyam gerçekleşti. Fenerbahçe'de başkanlık yapmak zor çünkü camia çok büyük. Herkesi tatmin de edemezsin. Ali Koç'un da işi kolay değil bu açıdan. Fenerbahçe 3 yıldır şampiyon olamıyor. 2 yıl olmazsa sorun çıkıyor camiada, şimdi 3 yıldır olamadığı için sesler yükseldi, Ali Koç'a yönelik eleştiriler başladı ama ben inanıyorum ki bu sene şampiyon olacağız.