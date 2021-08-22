SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kastamonu Bozkurt'ta A Haber'e önemli açıklamalar

"DEVLET DEDİĞİN ZOR ZAMANIN KURUMUDUR"

Genç bir kız düğün dernek işleriyle ilgili bir organizasyon şirketi kurmuş, borçlanmış ama gitmiş. Biz sadece burada değiliz, bunun bütün milletimizin bilmesini isterim. Devlet dediğin zor zamanın kurumudur. Devlet dediğin vatandaşın kendisine vermiş olduğu emeğin karşılığını verendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bakış da aynı bakıştır. Biz bunu sadece devlet temsilcisi olarak yapmıyoruz, bir vatandaş olarak da yapıyoruz. Bunun için herkes elinden geldiğince çaba sarf ediyor. Bunu gerçekleştirirken bizi hafif tebessüm ettiren, vatandaşlarımızın ortaya koyduğu gayrettir.