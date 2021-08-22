SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kastamonu Bozkurt'ta A Haber'e önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşadığı Kastamonu Bozkurt'ta bulunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"İNSANIN BAŞ ETMEKTE ZORLANACAĞI BİR AFET"
Ülkemizde özellikle yangın ve sel bölgelerindeki hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum. Karşı karşıya kaldığımız durumu tarif etmek gerekirse, insanın baş etmekte zorlanacağı, teknolojinin de baş etmekte zorlanabileceği ve beklenilenin ötesinde büyük bir afet.
"BURADA ESNAF KALMADI DESEM YERİDİR"
Söyleyeceğim cümleden endişe ediyorum ama 'benim bugüne kadar gördüğüm afetlerin üstünde bir tabloyla karşı karşıyayız. Çok değişik yorumlar yapılabilir, çok değişik tartışmalar yapılabilir. Altyapı zararları var, köylerin yolları gitmiş. Şehrin altyapısı gitmiş. Burada esnaf kalmadı desem yeridir, sanayi sitesi kalmadı desem yeridir.
"15 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"
500-600 yıllık bir kültürü, birikimi, anlayışı tamamen yok etmiş, tarumar etmiş ama bunun yanı sıra insanlarımız hayatını kaybetti. Şu anda kayıp olarak ulaştığımız, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 82. 15 kişi için de arama çalışmalarımız hâlâ devam ediyor. Bütün arama çalışmalarımızı havada ve karada devam ettiriyoruz.