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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüştü: Türkiye ile göç yükünü kaldıramaz

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm dünya Afgan mülteciler konusunda Türkiye'nin ne diyeceğini merak ederken Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'le görüşmesinde halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.

    Başkan Erdoğan’dan AB’ye net mesaj

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

    GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

    SON DAKİKA! KOVİD-19 SERTİFİKASINDAN DOLAYI MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ
    Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede, AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına Türkiye'yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Başkan Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ve vize serbestisi başta olmak üzere 18 Mart Mutabakatı'nın bir bütün olarak hayata geçirilmesine yönelik beklentisini yineledi.

        Afganistan'daki son gelişmelerin Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında Avrupa Birliği'nin PESCO projesinde yer almasının önemini ortaya koyduğunu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin mevcut önceliğinin Afganistan'ın sürdürülebilir barış ve istikrara kavuşmasının yanı sıra bu ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi olduğunu dile getirdi.

        TÜRK ASKERİNİN OLAĞANÜSTÜ ÇABASINA DİKKAT ÇEKTİ
        Birçok Avrupa ülkesinin tahliyeye yönelik destek taleplerini de karşıladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, Afganistan'da düzenin sağlanması ve Kabil Havaalanı'nın sağlıklı şekilde işletilmesi noktasında Türk askerinin olağanüstü çaba sergilediğine dikkati çekti.

            Başkan Erdoğan, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek, gerekli tedbirler alınmazsa Afganistan kökenli göç baskısının daha da artacağını, bunun da bütün ülkeler için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini söyledi.

            SON DAKİKA: TÜRKİYE İLAVE GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ
            AB'nin, Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.

            AB'nin, Afganistan misyonu için çalışan yerel personelin, Türkiye'ye kabul edilmesi konusunda talep aldıklarını belirten Başkan Erdoğan, üye ülkelerin kendilerine hizmet vermiş, güç durumdaki insanların yalnızca küçük bir kısmına kapılarını açtıklarını, bu tür sembolik adımlarla meselenin üstesinden gelinemeyeceğini ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını üstlenmesinin beklenemeyeceğini ifade etti.
                Başkan Erdoğan’dan üst üst kritik temaslar
                Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüştü: Türkiye ile göç yükünü kaldıramaz
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