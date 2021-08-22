SON DAKİKA: Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüştü: Türkiye ile göç yükünü kaldıramaz

Başkan Erdoğan, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek, gerekli tedbirler alınmazsa Afganistan kökenli göç baskısının daha da artacağını, bunun da bütün ülkeler için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini söyledi.