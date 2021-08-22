SON DAKİKA: Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüştü: Türkiye ile göç yükünü kaldıramaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
SON DAKİKA! KOVİD-19 SERTİFİKASINDAN DOLAYI MEMNUNİYETİ DİLE GETİRDİ
Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede, AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına Türkiye'yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.