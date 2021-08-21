Taliban marka sever! Elbiseleri bile son moda

Görenler "İnsanlık ölmüş. Bu kadar acımasızlık olur mu" yorumunu yaptı.

Taliban'dan kaçmak için kendilerini ABD uçağına bağlayan ve kalkıştan hemen sonra metrelerce yükseklikten yere düşerek can veren Afganlar, tişört oldu! Talihsiz Afganlar'ın siluetlerinin resmedildiği en az 6 çeşit tişört, ABD'de internetten satışa sunuldu.