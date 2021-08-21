Taliban marka sever! Elbiseleri bile son moda

Taliban Afganistan'da kontolü ele geçirip yeni düzen kurdu! Batı'da üniversite okuyan örgüt üyeleri ülkenin yeni hakimi oldu.
Militanları ise modaya uydu. Görenler küçük dilini yuttu. Çünkü puşileri Louis Vuitton, çorapları Brunello Cucinelli, gözlükleri de Rayban'dı.
Batı medyası, Taliban'ın son değişimini gözler önüne serdi. İngiliz Daily Mail gazetesi, örgüt üyelerinin pahalı kıyafetlerini manşetine yerleştirdi.
'TÜ'ŞORT!
Kabil'den kaçmak isteyenler uçaklardan düşüp parçalandı. Vicdansızlar bu görüntüyü tişörte bastı. İnternetten satışa çıkardı.
Görenler "İnsanlık ölmüş. Bu kadar acımasızlık olur mu" yorumunu yaptı.
Taliban'dan kaçmak için kendilerini ABD uçağına bağlayan ve kalkıştan hemen sonra metrelerce yükseklikten yere düşerek can veren Afganlar, tişört oldu! Talihsiz Afganlar'ın siluetlerinin resmedildiği en az 6 çeşit tişört, ABD'de internetten satışa sunuldu.