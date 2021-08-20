Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda çıkan yangına havadan 12 helikopter ve 2 uçak ile karadan 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.