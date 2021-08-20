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    Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Kontrol altına alındı

    Muğla Köyceğiz'deki orman yangınından güzel haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade etti.

    AA
    Bakan duyurdu! Oradaki yangından güzel haber

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

    Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda çıkan yangına havadan 12 helikopter ve 2 uçak ile karadan 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

    Göynük Kanyonu'na kadar yayılan yangın, gece saatlerinde ekiplerin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından, "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı.

    Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadeleriyle son durumu paylaştı.
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