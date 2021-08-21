Berna Nuri Süer kimdir, kaç yaşındaydı? Berna Nuri Süer ölüm sebebi nedir?

BERNA NURİ SÜER ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Gazeteci Bülent Denli: Olmadı çocuk olmadı. İnadına yenildin. Beni, çocuklarını ve eşini ve seni sevenleri gözü yaşlı bıraktın. Çok üzgünüm. Gazetecilikte uzun yıllar birlikte çalıştık. Abikardeş gibiydik. Aradan uzun yıllar geçti. Çok iyi bir gazeteci oldu. Harika bir yuva kurdu. Dünya güzeli iki yavrusu ve harika bir eşi vardı. Sosyal medyada mutluluğunu sık sık dile getirirdi. Aşı karşıtı idi. Bir gün dayanamadım. Müdahale ettim. Aşının emperyalistlerin oyunu olduğuna inanmıştı.

Yolundan döndüremedim. Bir gün Kovid testlerinin pozitif olduğu açıkladı. Hastaneye yattı. Kısa sürede atlatacağına inanıyordu. Ben de öyle. Sağlam, atletik bir yapısı vardı. Çocukları küçüktü. Anneleri ile her gün ziyarete gidiyor, çocuksu resimleri ve hadi iyileş baba mesajları ile moral veriyorlardı. 3-4 yaşındaki oğlunun son isteği babasının iyileşmesi ve evlerinin terasında her zaman olduğu gibi dans etmekti. Ona söz verdi. Merak etme dans edeceğiz dedi.

İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Sorumlusu Güllü Düzgün Köse: Acımız büyük, kıymetli abimizi kaybettik. Aşımızı olalım, keşke demeyelim. Sevenlerimizi gözü yaşlı bırakmayalım.

Murat Büyükçelebi: 50 yıllık arkadaşımdı. Şimdi beni duysa ona kızmak istiyorum. Neden direndin Berna.. Sosyal medyada aşı karşıtlığı yapanlar hem kendi hayatlarını, hem de başkalarınkini tehlikeye atıyor.