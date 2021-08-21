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    • 21.08.2021 09:39
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    Berna Nuri Süer kimdir, kaç yaşındaydı? Berna Nuri Süer ölüm sebebi nedir?

    Berna Nuri Süer kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm sebebi nedir? Aşı olmayı reddeden ve çevresindekilerin uyarılarına kulak asmayan gazeteci Berna Nuri Süer hayatını kaybetti. Gazeteci Süer’in hayatını kaybetmesi sevenlerini üzüntüye boğdu. Yakınlarının açıklamasına göre gazeteci Berna Nuri Süer’in aşı karşıtı görüşlerde olduğu biliniyordu. Peki; Berna Nuri Süer kimdir?

    takvim.com.tr
    Berna Nuri Süer kimdir, kaç yaşındaydı? Berna Nuri Süer ölüm sebebi nedir?

    Berna Nuri Süer kimdir, kaç yaşındaydı, ölüm sebebi nedir? Aşı olmayı reddeden ve koronavirüse yakalanan gazeteci Berna Nuri Süer hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Aşı olmayı reddeden 57 yaşındaki gazeteci Berna Nuri Süer'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 'Aşı ol' uyarısı yapan çevresindekilere kulak asmayan Süer'in hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü.

    BERNA NURİ SÜER KİMDİR?

    Süer, uzun yıllar siyaset ve ekonomi gazeteciliği yaptı. Merhum Turgut Özal'ın ricası ile gazeteciliğe ara verip Malatyaspor Kulübü Başkan Vekilliği ve kulübün basın sözcülüğü görevini üstlendi.

    Doğan Medya'da genel yayın yönetmenliği ve reklam müdürlüğü yaptı. 1998'de yerli ve yabancı markalara ajans hizmeti verdi. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) danışmanlıkları yaptı. 6 yıl önce emekli olduktan sonra 2015-2020 yılları arasında Büyükçekmece Basketbol Kulübü'nde genel koordinatör olarak görev yaptı.

    İstanbul Arel Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve Arel Medya Grup Direktörlüğü görevlerini üstlendi. Süer, şarkıcı Nez ile olan evliliğini 2008'de sonlandırmıştı. Manolya Olya ile evli olan Süer'in, Timur Ata ve Altay adında iki çocuğu vardı. TBF, Süer için başsağlığı mesajı yayımladı.

        BERNA NURİ SÜER ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

        Gazeteci Bülent Denli: Olmadı çocuk olmadı. İnadına yenildin. Beni, çocuklarını ve eşini ve seni sevenleri gözü yaşlı bıraktın. Çok üzgünüm. Gazetecilikte uzun yıllar birlikte çalıştık. Abikardeş gibiydik. Aradan uzun yıllar geçti. Çok iyi bir gazeteci oldu. Harika bir yuva kurdu. Dünya güzeli iki yavrusu ve harika bir eşi vardı. Sosyal medyada mutluluğunu sık sık dile getirirdi. Aşı karşıtı idi. Bir gün dayanamadım. Müdahale ettim. Aşının emperyalistlerin oyunu olduğuna inanmıştı.

        Yolundan döndüremedim. Bir gün Kovid testlerinin pozitif olduğu açıkladı. Hastaneye yattı. Kısa sürede atlatacağına inanıyordu. Ben de öyle. Sağlam, atletik bir yapısı vardı. Çocukları küçüktü. Anneleri ile her gün ziyarete gidiyor, çocuksu resimleri ve hadi iyileş baba mesajları ile moral veriyorlardı. 3-4 yaşındaki oğlunun son isteği babasının iyileşmesi ve evlerinin terasında her zaman olduğu gibi dans etmekti. Ona söz verdi. Merak etme dans edeceğiz dedi.

        İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Sorumlusu Güllü Düzgün Köse: Acımız büyük, kıymetli abimizi kaybettik. Aşımızı olalım, keşke demeyelim. Sevenlerimizi gözü yaşlı bırakmayalım.

        Murat Büyükçelebi: 50 yıllık arkadaşımdı. Şimdi beni duysa ona kızmak istiyorum. Neden direndin Berna.. Sosyal medyada aşı karşıtlığı yapanlar hem kendi hayatlarını, hem de başkalarınkini tehlikeye atıyor.
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        Haberler Güncel Berna Nuri Süer kimdir, kaç yaşındaydı? Berna Nuri Süer ölüm sebebi nedir?
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