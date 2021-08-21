Son dakika! Ege’de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'da ve 5.25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35.21 km kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'da ve 5.25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35.21 km kilometre olarak ölçüldü.
AFAD SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi'yse saat 16.21'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 8.0 kilometre olarak bildirdi.