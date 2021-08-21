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    • 21.08.2021 16:47
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    Son dakika! Ege'de korkutan deprem

    Gelen son dakika haberine göre Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada depremin saati 16.21 olarak açıklandı. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35,21 kilometre olarak ölçüldü. Haberin detayları...

    Son dakika! Ege’de korkutan deprem

    Son dakika haberi... Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'da ve 5.25 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35.21 km kilometre olarak ölçüldü.

        AFAD SON DEPREMLER

        Kandilli Rasathanesi'yse saat 16.21'de gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 8.0 kilometre olarak bildirdi.

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

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        Haberler Güncel Son dakika! Ege'de korkutan deprem
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