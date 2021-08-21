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    • 21.08.2021 17:23
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    Cumhuriyet ve Birgün'den T3 Vakfı'na alçak iftira! Milli teknoloji hamlesini hedef alanlara yanıt gecikmedi

    Cumhuriyet ve Birgün yaptıkları uydurma haberde TÜBİTAK'ın TEKNOFEST için T3 Vakfı'na milyonlar aktardığını öne sürdü. T3 Vakfı ise iddiaları yalanlayıp, "Biz tazminat kazanmaktan bıktık bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadı" açıklamasını yaptı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir anlayış var ki maalesef; Ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyor." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Azıcık namusları olsa, geçen sene tekzip edilmiş yalanı aynen piyasaya sürmezler." ifadelerini kullandı. Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise "İftiralarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar." açıklamasında bulundu.

    Cumhuriyet ve Birgün’den skandal haber

    Çamur medyasının önde giden mecralarından Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri, Türkiye'nin gururu olan TEKNOFEST için asılsız iddialarda bulundu. İki gazete de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) TEKNOFEST için T3 Vakfı'na milyonlar aktardığını öne sürdü. Cumhuriyet ve Birgün yaptıkları asparagas haberde TÜBİTAK'ın TEKNOFEST için 7.6 milyon TL harcadığını belirtti.



    'VAKFIMIZA TEK KURUŞ PARA GİRMİYOR'
    Yaklaşan TEKNOFEST öncesinde yapılan provokatif haberler sonrasında T3 Vakfı basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında "T3 Vakfı olarak 73 paydaşımızla birlikte 4 yıldır dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'i düzenliyoruz. TEKNOFEST paydaşlarımız bu organizasyonda yarışmalar düzenliyor, bu yarışmalara katılan gençlere projelerini gerçekleştirme imkanı sunuyor, malzeme destekleri, ödüller veriyor. Vakfımız bu organizasyondan 1 kuruş gelir elde etmiyor, bilakis hem maddi katkı sunuyor hem de binlerce gönüllümüzle birlikte bu işe öncülük ediyor.

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da TEKNOFEST paydaşlarımızdan biri. 2005'den beri düzenlediği Elektrikli Araç Yarışları ile 2016'dan beri düzenlediği IHA Yarışmalarını, 4 yıldır TEKNOFEST'te düzenliyor, böylece çok daha geniş kitlelerle buluşuyor. TÜBİTAK tıpkı diğer paydaş kurumlar gibi bu yarışmalarla ilgili vakfımıza herhangi bir ödeme yapmıyor, para aktarmıyor. Kendi düzenlendiği yarışmaları kendi imkanlarıyla doğrudan gerçekleştiriyor.



    Biz TEKNOFEST'e öncülük etmekten gurur duyuyor, Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Bayraktar'ın ülkemize yaptığı hizmetler ile iftihar ediyoruz. İftiralarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davalanı kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar. Takdir yüce milletimizin." ifadelerine yer verildi.

    BERABER FAYDALI BİR İŞ YAPALIM DESEK AYNI HEVESİ BULAMAYIZ'
    T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bir anlayış var ki maalesef; Ne yalandan utanıyor, ne de algı ve iftiradan usanıyor. "Gelin el ele ülkemize faydalı bir iş yapalım" desen; Aynı fütursuz hevesi, usanmaz enerjiyi maalesef bulamazsın! Hayat kısa. Onu iyiye, doğruya, güzele, faydalıya harcarken yorulmalı... Bugün bir kez daha gündeme getirilen iftiralara cevabımızdır. Bunlarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar."



        Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar: Her Yıl Aynı Yalan, Aynı İftira... 35 teknoloji yarışması, 2 yürütücü, 72 paydaş kurum ile 200 bin yarışmacının başvurduğu dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu TEKNOFEST'e atılan bu iftiraları #MilliTeknolojiHamlesi'ne gönül verenler için yargıya taşıyacağım!

        Böylece çok daha geniş kitlelerle buluşuyor. TÜBİTAK -tıpkı diğer paydaş kurumlar gibi- bu yarışmalarla ilgili vakfımıza herhangi bir ödeme yapmıyor, para aktarmıyor. Kendi düzenlendiği yarışmaları kendi imkanlarıyla doğrudan gerçekleştiriyor.

        İftiralarla hukuk önünde hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Biz iftiralara cevap vermekten, tazminat davaları kazanmaktan bıktık, bu iftiracılar yalan söylemekten usanmadılar. Takdir yüce milletimizin.



        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Azıcık namusları olsa, geçen sene tekzip edilmiş yalanı aynen piyasaya sürmezler. TÜBİTAK bu yarışmayı 16 yıldır düzenliyor. Her bir kuruşunu da yarışmaya katılan gençler için harcıyor. İstediğiniz kadar yırtının, size rağmen o gençlere yatırım yapmaya da devam edecek!

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        Cumhuriyet ve Birgün’den skandal haber
        Haberler Güncel Cumhuriyet ve Birgün'den T3 Vakfı'na alçak iftira! Milli teknoloji hamlesini hedef alanlara yanıt gecikmedi
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