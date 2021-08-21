Necati Akçay kimdir, sağlık durumu nasıl? Twitch yayıncısı Necati “Zeon” Akçay kaza geçirdi!

Necati Akçay kimdir? Necati Akçay sağlık durumu nasıl? Twitch platformunda yaptığı yayınlarla tanınan Zeon nickli yayıncı Necati Akçay'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Akçay geçirdiği trafik kazası sonrası paylaşım yaptı.
NECATİ AKÇAY SAĞLIK DURUMU NASIL?
Twitch yayıncısı Necati Akçay, trafik kazası geçirdiğini, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
NECATİ AKÇAY KİMDİR?
"zeoNNN" kullanıcı adı ile tanınan Necati Akçay, 1996 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Şu anda İstanbul'da yaşamını sürdüren Necati Akçay, 2013 yılında "ZEON" isimli Twitch kanalını açmış ve dur durak vermeden yayın yapmaya başlamıştır.
Twitch kanalında yaptığı yayınlar ile büyük bir başarı yakalayan Necati Akçay, Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok sevilen yayıncıları arasında yer almıştır.