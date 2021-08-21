Necati Akçay kimdir, sağlık durumu nasıl? Twitch yayıncısı Necati “Zeon” Akçay kaza geçirdi!

Twitch'de yakaladığı başarının ardından YouTube sektörüne de el atmaya karar veren Necati, 13 Aralık 2013 tarihinde YouTube kanalına ilk videosunu atmıştır. Sonrasında ise YouTube'a her gün bir video yüklemiştir. Twitch ve YouTube arasında mekik dokuyan Necati Akçay, iki platforma da gerekli olan ilgiyi göstermiş ve takipçi sayısını yükseltmeyi başarmıştır.