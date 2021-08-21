Afganistan'da tahliye edilen İrem hemşire: Devletim beni yalnız bırakmadı

3 ay önce çalışmak için hemşire olarak gittiği Afganistan'da mahsur kalan Bursalı 20 yaşındaki İrem Kahraman, Taliban'ın işgalinden sonra yaşadığı bölgede mahsur kaldı. Genç kız ailesiyle telefonda görüşüp kendisine yardım etmelerini istemişti.
Ailenin yardım talebi sonrası İrem Hemşire, bölgedeki Türk askeri tarafından kurtarılınca hem kendisi hem de ailesi büyük sevinç yaşadı.
Uçakla Türkiye'ye gelen İrem Kahraman, ardından otobüsle memleketi Bursa'ya baba ocağına geldi. Ailesiyle hasret gideren İrem hemşire ertesi gün Kırıkkale'deki bir özel hastanede iş başı yaptı.
Yaşadığı kabus dolu günleri geride bırakıp ailesi ile kavuşmanın mutluğunu yaşayan İrem hemşire, Sabah'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kabil Havalimanına çok zor ulaştık. ABD araçlarının arasına girerek güney kapısına kadar gidebildik. Güney kapısının önünde ABD askerleri ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya ulaşana kadar bütün eşyalarımızı attık. Kendimizi İngiliz askerine ulaştırmaya çalıştık.
Biz 'Türk'üz diye bağırdıkça, Taliban bizi kırbaçla geri püskürttü. İnanın oraya ulaşana kadar zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçtiğimiz noktadan itibaren Azerbaycan ve Türk askerleri bizleri gelip aldılar. Oradaki büyükelçiliğimiz de bizi misafir ettiler.
Bütün herkes bizim buraya gelmemiz için yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an çok yorgunum. Kabil Havalimanı'ndan güvenli bölgeye geçerken çok sıkıntı yaşadık. 15 Ağustos gecesi de biz havalimanına gittik.
Türk uçağına yetişemedik. Kabile kendi imkanlarımızla geçtik. Her yer çok karışıktı. Kabil'den Pakistan'a geçtik. İslamabat'ta bizi Pakistan büyükelçiliği karşıladı. Türk askeriyle birlikte de Türkiye'ye döndüğümüz için çok mutluyuz.