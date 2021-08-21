Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sel bölgesinde önemli uyarı! Dere yataklarına dikkat çekti...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası 81 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bölgede önemli açıklamalar yaptı.

Kastamonu'da konuşan Oktay vatandaşlara dere yataklarına konut yapmamaları konusunda çağrıda bulundu.

İşte Fuat Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Su ve barınmada bir sıkıntı yok. Birlik ve beraberlik içerisinde yaraları en kısa sürede sararız. Birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Bunu Bozkurt'ta gördük.

Her zaman şunu ifade ediyoruz; dere yataklarına konut yapmayın. İklim değişikliği var; bütün dünyada olduğu gibi bunu biz de hissediyoruz. Son 50-60 yılda yaşadığımız bu afetleri belki de daha sık yaşayacağız.

Bu yüzden vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; dere yatakları ve heyelan olsun, afet oluşturabilecek alanlara konut yapmayalım.