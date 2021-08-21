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    • 21.08.2021 10:09
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    İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya şaibeli saldırı! O provokatör yakalandı

    Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya şaibeli bir saldırı gerçekleştiren zanlının Silivri'de yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

    Kavuncu’ya saldıran provokatör yakalandı!

    Valilikten yapılan açıklamada, Bakırköy'de dün saat 14.00 sıralarında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı İsmail Buğra Kavuncu'ya yönelik saldırı ve darp olayı meydana geldiği hatırlatıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışmalarda, bir televizyon programına katılan Kavuncu'nun binadan caddeye çıktığı sırada faili meçhul bir şahsın yumruklu saldırısına uğradığı ve failin olay yerinden yaya olarak firar ettiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05.30'da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diyoruz."

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