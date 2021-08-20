İP'li Buğra Kavuncu'ya şaibeli saldırı! Hep bir ağızdan Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Buğra Kavuncu aldığı darbe sonucu yere düşerken saldırgan kaçtı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
ŞAİBE KOKUYOR
Kavuncu'ya saldırının ardından CHP ve İP cephesi hep bir ağızdan anlaşmalı bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedefe koydu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz." sözleriyle alçak bir iftiraya imza attı.