Heybeliada yangın son dakika söndürüldü mü? İstanbul adada yangın son durum nedir?

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı.

Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine bir uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi.

Yangına, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken, bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "#Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır.

Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. #İstanbul'umuza geçmiş olsun." dedi.

