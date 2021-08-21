Heybeliada yangın son dakika söndürüldü mü? İstanbul adada yangın son durum nedir?

Heybeliada yangın son dakika söndürüldü mü? İstanbul adada yangın son durum arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul'a bağlı olan Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangın havadan müdahale edilmeye başladığı öğrenildi. Ada halkı, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.
HEYBELİADA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adalar İtfaiyesi, yangına müdahale etmeye başladı.
Orman Genel Müdürlüğü de yangın bölgesine bir uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz sevk etti. Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri de adaya yönlendirildi.
Yangına, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürerken, bölgede yaşayan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "#Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır.
Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. #İstanbul'umuza geçmiş olsun." dedi.