Heybeliada'daki orman yangını kontrol altına alındı! Valilikten son dakika açıklaması

Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Adalar Belediye Başkanlığı ve katkı sağlayan tüm kurumlarımızın personeli ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlimize, Adalar ilçemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin."

Valiliğin ilk açıklamasında ise bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin sevk edildiği aktarılarak, "Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 TOMA ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.