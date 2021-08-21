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    • 21.08.2021 15:05
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    Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti çocuklara oyuncak dağıttı

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı. Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

    Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti çocuklara oyuncak dağıttı

    Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çalışmalarını yürütmek üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

    Güzergahında bulunan Nato Yolu Caddesi üzerinde aracını sık sık durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederken, fotoğraf da çektirdi.

    Çocuklara oyuncak veren Başkan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

    Başkan Erdoğan'ın sohbet ettiği vatandaşlardan Ayşe Albayrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede heyecanlandığını söyledi.

    Vatandaşlardan Zeynep Akgenç ise Başkan Erdoğan'a "Nasılsınız, iyi misiniz? Gördüğümüze sevindik' dediğini kaydederek, "Heyecanlandım. İzin isteyerek fotoğraf çektik." ifadelerini kullandı.

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