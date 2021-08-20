Zorunlu PCR testi kimlere yapılır? PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Okullarda PCR testi zorunlu mu?

PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Zorunlu PCR testi kimlere yapılır? Okullarda PCR testi zorunlu mu? Öğrenciler ve öğretmenlere PCR testi yaptırılıp yaptırılmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Bir diğer merak edilen konu ise üniversite öğrencilerine aşı zorunluluğu olmuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "Aşı olmayanlara ciddi kısıtlama geliyor. Bizde böyle zorlamaya ihtiyaç duyulmadan aşı olacaklarına inanıyorum." diye konuştu.