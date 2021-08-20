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    • 20.08.2021 10:38
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    Zorunlu PCR testi kimlere yapılır? PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Okullarda PCR testi zorunlu mu?

    Zorunlu PCR testi kimlere yapılır? PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Okullarda PCR testinin zorunlu olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 6 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitimde PCR testi zorunluluğuna ilişkin detaylı bilgiler verdi. Erdoğan bazı kişilerden haftada 2 kez düzenli PCR testi isteneceğini söyledi. Zorunlu PCR testi kimlere yapılır?

    takvim.com.tr
    Zorunlu PCR testi kimlere yapılır? PCR testi ücretli mi ücretsiz mi?

    PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Zorunlu PCR testi kimlere yapılır? Okullarda PCR testi zorunlu mu? Öğrenciler ve öğretmenlere PCR testi yaptırılıp yaptırılmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Bir diğer merak edilen konu ise üniversite öğrencilerine aşı zorunluluğu olmuştu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada; "Aşı olmayanlara ciddi kısıtlama geliyor. Bizde böyle zorlamaya ihtiyaç duyulmadan aşı olacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

    Okullar ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu mu?

    PCR TESTİ ZORUNLU MU?

    Başkan Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

    * Okullarda 6 Eylül'de yaz yüze eğitimin başlaması vesilesiyle, öğrencilerle irtibatlı öğretmen ve personelden haftada en az 2 defa düzenli PCR testi isteyeceğiz.

    * Aşı olmayan üniversite öğrencleri ve personelinden düzenli PCR testi talep edeceğiz.

    * Şehirlerarası yolculuk, konser, tiyatro, sinema toplu faaliyetler için zorunlu PCR uygulamalarını devreye alacağız.

    * Aşı olmayanlara ciddi kısıtlama geliyor. Bizde böyle zorlamaya ihtiyaç duyulmadan aşı olacaklarına inanıyorum.

    TESTLER ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.

    "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

        ALINACAK YENİ TEDBİRLER

        Aşı tedariki konusunda iyi bir noktadayız. Yerli aşı geliştirme çalışmalarında da yıl sonuna kadar yaygın kullanım ve üretim safhasına geçmeyi umut ediyoruz.

        Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçerek ülke nüfusunu geride bıraktık.

        Ülkemizde bazı kesimlerin aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülecektir.

        Sürekli değişen virüse karşı aşı dışında başka bir korunma yöntemi bulunmuyor. Huzurlu bir hayat sürmemiz hepimizin aşılanmasına bağlıdır. Son dönemde salgın sebebiyle hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı yaptırmadığını belirtmek istiyorum."

        * Okullarda 6 Eylül'de yaz yüze eğitimin başlaması vesilesiyle, öğrencilerle irtibatlı öğretmen ve personelden haftada en az 2 defa düzenli PCR testi isteyeceğiz.

        * Aşı olmayan üniversite öğrencleri ve personelinden düzenli PCR testi talep edeceğiz.

        * Şehirlerarası yolculuk, konser, tiyatro, sinema toplu faaliyetler için zorunlu PCR uygulamalarını devreye alacağız.

        * Aşı olmayanlara ciddi kısıtlama geliyor. Bizde böyle zorlamaya ihtiyaç duyulmadan aşı olacaklarına inanıyorum.
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        Haberler Güncel Zorunlu PCR testi kimlere yapılır? PCR testi ücretli mi ücretsiz mi? Okullarda PCR testi zorunlu mu?
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