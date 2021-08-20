Kabil'de mahsur kalan 5 sağlık çalışanı Türk güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı: Türk askerine minnettarım

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından ülkeden tahliyeler devam ederken kent merkezinde mahsur kalanların güvenli bölgeye getirilmesi için de çalışmalar yürütülüyor.
5 TÜRK SAĞLIK ÇALIŞANI KABİL'DE MAHSUR KALDI
Saç ekim kliniğinde çalışmak üzere 23 gün önce Afganistan'a gelen 2'si kadın 5 Türk sağlık çalışanı, Kabil'de çalıştıkları sağlık tesisinde mahsur kaldı.
Sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan sağlık çalışanları Türk güvenlik güçleri tarafından mahsur kaldıkları kent merkezinden kurtarılarak tahliye edilmeleri için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na getirildi.
"DEVLETİMİZ BİZİ BURADA BIRAKMADI"
Sosyal medyada videolu paylaşım yaparak yardım çağrısında bulunmanın ortak fikirleri olduğunu söyleyen sağlıkçılardan Aleyna Tıkı, yaşadıkları tahliye sürecini anlattı.