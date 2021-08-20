İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir? İstanbul Ankara İzmir atanan kaymakamlar isim listesi!

İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 624 mülki idari amirin görev yerinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle birlikte kaymakamların görev yeri değişmiş oldu. Birçok yerde il içi atama yapılırken, bazı şehirlerde de il dışı atama yapıldı. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir?