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    • 20.08.2021 09:19
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    İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir? İstanbul Ankara İzmir atanan kaymakamlar isim listesi!

    İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir? İstanbul Ankara İzmir atanan kaymakamlar isim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve 624 mülki idari amirin görev yerinde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’de birçok ilçeye yeni kaymakam atanmış oldu. Peki; İstanbul yeni kaymakamlar kimdir?

    takvim.com.tr
    İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir? İstanbul Ankara İzmir atanan kaymakamlar isim listesi!

    İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 624 mülki idari amirin görev yerinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle birlikte kaymakamların görev yeri değişmiş oldu. Birçok yerde il içi atama yapılırken, bazı şehirlerde de il dışı atama yapıldı. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir?

    İSTANBUL YENİ KAYMAKAMLAR!

    Atamayla; Resul Çelik, Çekmeköy Kaymakamı; Bahri Tiryaki, Maltepe Kaymakamı; Kemal Kızılkaya, Sultanbeyli Kaymakamı; Tolga Toğan, Silivri Kaymakamı ve Ahmet Karakaya, Sancaktepe Kaymakamlığı görevine getirildi.

    ANKARA YENİ KAYMAKAMLAR!

    Yapılan atamalarla Metin Selçuk, Akyurt Kaymakamı; Ramazan Yıldırım, Bala Kaymakamı; Mehmet Akçay, Keçiören Kaymakamı; Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Kaymakamı; Türker Çağatay Halim, Yenimahalle Kaymakamı; Oktay Erdoğan, Beypazarı Kaymakamı; Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Kaymakamı; Murat Akyüz ise Evren Kaymakamı oldu.

        İZMİR YENİ KAYMAKAMLAR!

        İzmir'de ise, Naci Aktaş, Seferihisar Kaymakamı; Adnan Çakıroğlu, Çiğli Kaymakamı; Gökhan Görgülüaslan, Konak Kaymakamı; Musa Sarı, Kemalpaşa Kaymakamı; Cevat Çelik, Menderes Kaymakamı; Fırat Kadiroğlu, Beydağ Kaymakamı; Onur Titiz, Kiraz Kaymakamı olarak görev aldı.

        NE OLDU?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.
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        Haberler Güncel İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir? İstanbul Ankara İzmir atanan kaymakamlar isim listesi!
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