İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir? İstanbul Ankara İzmir atanan kaymakamlar isim listesi!

İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 624 mülki idari amirin görev yerinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle birlikte kaymakamların görev yeri değişmiş oldu. Birçok yerde il içi atama yapılırken, bazı şehirlerde de il dışı atama yapıldı. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir yeni kaymakamlar kimdir?
İSTANBUL YENİ KAYMAKAMLAR!
Atamayla; Resul Çelik, Çekmeköy Kaymakamı; Bahri Tiryaki, Maltepe Kaymakamı; Kemal Kızılkaya, Sultanbeyli Kaymakamı; Tolga Toğan, Silivri Kaymakamı ve Ahmet Karakaya, Sancaktepe Kaymakamlığı görevine getirildi.
ANKARA YENİ KAYMAKAMLAR!
Yapılan atamalarla Metin Selçuk, Akyurt Kaymakamı; Ramazan Yıldırım, Bala Kaymakamı; Mehmet Akçay, Keçiören Kaymakamı; Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Kaymakamı; Türker Çağatay Halim, Yenimahalle Kaymakamı; Oktay Erdoğan, Beypazarı Kaymakamı; Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Kaymakamı; Murat Akyüz ise Evren Kaymakamı oldu.