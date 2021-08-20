Yerli Kalaşnikof Asi 21 piyade tüfeği ilk kez görücüye çıktı: 15 gün içinde seri üretim başlıyor

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yerli ürünler, İstanbul'da düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Fuarın en çok dikkat çeken ürünleri arasında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) geliştirdiği yüzde 100 yerli katlanabilir mayın dedektörü OZAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Şirketi'nin (ASFAT) ürettiği yerli mayın temizleme aracı MEMATT bulunuyor.
TÜBİTAK, IDEF 2021'de Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ile yer alıyor. Yeni nesil savaş uçakları için milli seyir füzesi SOM-J, kanatlı güdüm kiti KGK-SİHA-82, görüş ötesi hava füzesi GÖKDOĞAN, görüş içi hava füzesi BOZDOĞAN ve KUZGUN serisi, yeni nesil güdüm kitleri GÖZDE ve GÖKÇE, lazer güdümlü minyatür mühimmat BOZOK, mayın dedektörü OZAN'ı sergiliyor.
2022'DE TEST AŞAMASINA GİRECEK
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "SAGE, BİLGEM, MAM ve UZAY ile oldukça güçlü bir şekilde fuara katılım gösterdik. Geçmişte sadece uçaklara yönelik teknolojiler geliştiriyorduk ama yakın zamanda Türkiye'nin en kuvvetli olduğu alan İHA ve SİHA sistemleri oldu.