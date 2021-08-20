Antalya'da muayeneye taciz suçlaması: Çıplak elle göğüslerimi kontrol etti!

'KASIKLARINI MUAYENE ETMEM GEREKİYOR'

Sabah'ta yer alan habere göre, iddialar arasında yer alan bir diğer konu ise Serkan C.'nin muayene sırasında ereksiyon yaşadığıydı. Genç kız üzerini toparladığı sırada doktor bu kez kasıklarında lenf bezi olup olmadığını bu nedenle kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Pantolonunu ve iç çamaşırını indiren R.K., kontrolün ardından odadan çıkmaya çalışınca Serkan C., hastasını bir süreliğine sarılarak 'Sonra görüşürüz' dedi.



DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşadıklarının şokuyla hastaneden ayrılmadan annesini arayan genç kız doktoru tarafından taciz edildiğini söyledi. Annesinin şikayette bulunması gerektiğini söylemesi üzerine ev arkadaşı M.M., ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giden mağdur kız Serkan C., hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayet üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldı.