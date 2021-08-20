Antalya'da muayeneye taciz suçlaması: Çıplak elle göğüslerimi kontrol etti!

Antalya'da göğsündeki kitleden ameliyat geçiren R.K. (21) doktoru Serkan C. tarafından taciz edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Ameliyat sonrası 13 Ağustos'ta kontrol amaçlı hastaneye gittiğini ve muayenede cinsel tacize uğradığını iddia eden R.K., doktoru tarafından 2'nci kattaki poliklinik yerine hasta servisi odasına götürüldüğünü belirtti.
Suç duyurusuna göre Serkan C., sedyeye yatırdığı kadını eldiven takmadan göğsünden ve kasığından muayene etti. R.K., kontrolün ardından, Serkan C.'nin ereksiyon olduğunu fark ettiğini belirterek, odadan çıkmaya çalıştığında ise kendisine sarılarak 'sonra görüşürüz' dediğini anlattı. Yapılan şikâyet üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldı.
GÖĞSÜNDE KİTLE VARDI
Antalya'da göğsünde bulunan kitleden dolayı ameliyat geçiren genç kız kontrol amaçlı muayene olduğu sırada cinsel tacize uğradığı gerekçesiyle doktorundan şikayetçi oldu. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. 21 yaşındaki R.K., geçtiğimiz yıl göğsünde kitle olduğu gerekçesiyle Genel Cerrah Uzmanı Serkan C.'ye muayene oldu. Muayene sonrası doktor genç kızdan biyopsi örneği aldı. Sonuçlarda kitlenin iyi huylu çıkmasının ardından Serkan C., şimdilik ameliyatlık bir durum olmadığını ağrının devam etmesi halinde R.K.'nın tekrar gelmesini istedi.