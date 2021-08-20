Terörden aranan Şırnak eski belediye başkanı HDP'li Serhat Kadırhan yakalandı!

PKK'nın siyasi kolu konumundaki HDP'nin terör bağlantılı isimlerine operasyonlar sürüyor.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı.
SAKLANDIĞI EVE OPERASYON
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan Serhat Kadırhan'ın saklandığı eve operasyon düzenledi.