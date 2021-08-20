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    Terörden aranan Şırnak eski belediye başkanı HDP'li Serhat Kadırhan yakalandı!

    Son dakika haberleri... PKK'nın siyasi kolu konumundaki HDP'nin terör bağlantılı isimlerinden Şırnak eski belediye başkanı Serhat Kadırhan saklandığı evde yakalandı.

    AJANSLAR
    Terörden aranan HDP’li yakalandı!

    PKK'nın siyasi kolu konumundaki HDP'nin terör bağlantılı isimlerine operasyonlar sürüyor.

    Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı.

    SAKLANDIĞI EVE OPERASYON
    Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke
    bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan Serhat Kadırhan'ın saklandığı eve operasyon düzenledi.

    SAHTE İSİM KULLANDI
    Kadırhan'ın gözaltına alındığı evde, 7 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek ve 1 ajanda ele geçirildi.

    Arandığı süre boyunca N.K ismini kullandığı öğrenilen Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Terörden aranan Şırnak eski belediye başkanı HDP'li Serhat Kadırhan yakalandı!
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