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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kampını ziyaret etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.

    AA
    Erdoğan’dan sürpriz ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.

    Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Üsküdar'daki Nevmekan'da devam eden KADEM hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu.

    HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
    Burada 51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

    KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de ziyarette yer aldı.
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    Başkan Erdoğan’dan önemli görüşme
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kampını ziyaret etti
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