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    • 20.08.2021 18:35
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    On Numara çekiliş sonuçları çekiliş sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

    Şans oyunlarını oynayan ve büyük ikramiyeyi yakından takip eden vatandaşlar gündemde sıklıkla On Numara çekiliş sonuçları çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Pazartesi ve Cuma akşamları noter huzurunda canlı yayınla şanslı olan numaralar belirleniyor. Peki bugünün ikramiyesi belli oldu mu, ne kadar? 20 Ağustos Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişimine açıldı mı?

    takvim.com.tr
    On Numara çekiliş sonuçları çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    On Numara çekiliş sonuçları çekiliş sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen On Numara çekilişinde kupon dolduranlar büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmayacağını merak ediyor. Peki açıklandı mı?

    ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma saat 20:00'da gerçekleşiyor.

    İşte bu haftanın sonuçları:

    ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel On Numara çekiliş sonuçları çekiliş sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!
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