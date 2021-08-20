On Numara çekiliş sonuçları çekiliş sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

On Numara çekiliş sonuçları çekiliş sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Cuma On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen On Numara çekilişinde kupon dolduranlar büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmayacağını merak ediyor. Peki açıklandı mı?
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma saat 20:00'da gerçekleşiyor.
İşte bu haftanın sonuçları:
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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
SEN SEÇ
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.