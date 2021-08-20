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    • 20.08.2021 18:26
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    Sosyal medyadan terör örgütü PKK'yı öven provokatör tutuklandı

    Son dakika haberleri... Klavye başından dağdaki bebek katillerini öven provokatörlere karşı operasyonlar sürüyor. Ardahan'da PKK'ya yönelik operasyonda sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

    Sosyal medya teröristi tutuklandı!

    Mehmetçik terör örgütü PKK'ya operasyonlarını sürdürürken klavye başındaki destekçilerine de göz açtırılmıyor.

    Ardahan'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

    SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRÜ TUTUKLANDI
    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Ardahan Adliyesi'ne sevk edilen B.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

    Şüphelinin adresinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

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