Sosyal medyadan terör örgütü PKK'yı öven provokatör tutuklandı

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya operasyonlarını sürdürürken klavye başındaki destekçilerine de göz açtırılmıyor.
Ardahan'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı, terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRÜ TUTUKLANDI
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Ardahan Adliyesi'ne sevk edilen B.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla tutuklandı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.