Kaymakam atama isim listesi! 2021 görev yeri değişen kaymakamlar! (Resmi Gazete kaymakam atamaları)

Kaymakam kararnamesi 2021! Resmi Gazete atama listesi gündeme oturdu. Görev yeri değişen kaymakamlar arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Kararname ile birlikte, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti. İstanbul; İzmir ve Ankara'da yapılan atama listesi haberimizde!