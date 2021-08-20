Kaymakam atama isim listesi! 2021 görev yeri değişen kaymakamlar! (Resmi Gazete kaymakam atamaları)

Kaymakam kararnamesi 2021! Resmi Gazete atama listesi gündeme oturdu. Görev yeri değişen kaymakamlar arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Kararname ile birlikte, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti. İstanbul; İzmir ve Ankara'da yapılan atama listesi haberimizde!
KAYMAKAM KARARNAMESİ 2021!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.
ANKARA'YA YAPILAN ATAMALAR
Yapılan atamalarla Metin Selçuk, Akyurt Kaymakamı; Ramazan Yıldırım, Bala Kaymakamı; Mehmet Akçay, Keçiören Kaymakamı; Abdullah Selim Parlar, Kahramankazan Kaymakamı; Türker Çağatay Halim, Yenimahalle Kaymakamı; Oktay Erdoğan, Beypazarı Kaymakamı; Yusuf Durani Dinç, Nallıhan Kaymakamı; Murat Akyüz ise Evren Kaymakamı oldu.