Eylül ayında tam kapanma olacak mı? 2021 yeni dönemde tam kapanma var mı?

EK DOZA İHTİYAÇ

Öğretmenlerin aşılanma oranlarını da paylaşan Koca, "En az 1 doz aşı olan öğretmenler yüzde 81,2 dozunu tamamlamış öğretmenler ise yüzde 66" dedi. Öğretmenlerin aşı olma oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Koca, "Aşı olmayan öğretmen kalmayana kadar çalışmalar devam edecek" dedi.

Çocukların aşı olmaları hakkında da bilgi veren Koca, "Biz ön planda 12 yaş üzeri olan çocuklarımızın riskli bir durumu ve kronik bir rahatsızlığı söz konusu ise aşılanmalarını öneriyoruz. 15 yaş ve üstü de yine ailenin onayıyla talebi halinde yaptırıyoruz. Yurt dışına gidişler için ek doz gündeme gelmişti. Ek bir aşı gerekmiyor" diye konuştu.

Aşı olan kişilerin 2 dozu inaktif ise 3. doz aşının gerektiğini ifade eden Koca, "Çünkü 3-6 ay sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. BioNTech için şu an 3. bir aşıya ihtiyaç yok ama yedi, sekiz ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3,5-4 aylık bir sonuçlarımız elimizde. Şu ana kadar ek 3. bir doza ihtiyaç görülmüyor. Fakat önümüzdeki süreçte ne zaman gerekli olduğunu söylemiş olacağız" dedi.