Eylül ayında tam kapanma olacak mı? 2021 yeni dönemde tam kapanma var mı?

Eylül ayında tam kapanma olacak mı? 2021 yılında aşılama sonrası yeni dönemin başlamasıyla birlikte gözler tam kapanmaya çevrildi. Vatandaşlar tam kapanma var mı sorusuna yanıt arıyor. Vaka sayısının artması ve buna paralel olarak da ölü sayısının artmasıyla birlikte Eylül ayında tam kapanma olabileceği iddia ediliyordu. Peki; Eylül ayında tam kapanma olacak mı?
EYLÜL AYINDA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta Plus'ta giderek artmaya başlıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın daha da yoğunlaştığı anlamına geliyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aşı konusunda bir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Koca, "Aşının etkili olduğunu görüyoruz. Her geçen gün aşılamanın da yoğun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Şu son 1 aylık zaman diliminde dünyada, genelde ise ilk 3 ülke içinde nüfus başına aşının yapılabilir olduğu kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman üçüncü ülke olduk" dedi.
Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Amerika'nın en az 1 doz aşı olan 18 yaş üstü aşılanmış kişileri geçtiğini vurgulayan Koca, "Aşılamada bir sorun yok. Bu anlamda vatandaşımız bugüne kadar çocuklarına yüzde 98 oranında 13 farklı aşıyı yaptırabildi. Bu anlamda bir direnç görmüyoruz. Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım. Ayağına gidelim. Vatandaşımızın bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum. Ve her geçen gün bu oranlarımız artıyor. Gördüğünüz gibi 1 milyona yakın aşı yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.