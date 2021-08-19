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    • 19.08.2021 09:29
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    Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak! Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

    Hava durumunu merak eden vatandaşların beklediği son dakika haberi geldi. Marmara Bölgesi'nde, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bölgede hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

    İstanbul’a sağanak yağış uyarısı

    Son dakika haberi... Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

    Yağışların, akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

    Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği bölgede kuvvetli sağanak beklenmesi nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 29°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 31°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 30°C

    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 35°C

    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz Kıyı Kesimi ile Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olması bekleniyor.

        BOLU °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        SİNOP °C, 28°C

        Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ELAZIĞ °C, 36°C

        Az bulutlu

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 30°C

        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak! Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
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