Şanlıurfa'da feci kaza! İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki eski lunapark kavşağında meydana geldi.
Feci kaza! İş makinesi öğrenci servisini biçti
İddiaya göre Furkan A.'nın kullandığı DSİ'ye ait kepçenin freni boşaldı. Yokuş aşağı hızla giden kepçe, kavşakta duran araçlara çarpmamak için yan yola girmeye çalışırken önüne çıkan Müslüm E.'nin kullandığı özel bir kuruma ait öğrenci servisine çarptı. Kazada 11 öğrenci ile servis şoförü ve kepçe şoförü yaralandı.
Kazaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen servis otobüsündeki polisleler yaptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.