Şanlıurfa'da feci kaza! İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı

Feci kaza! İş makinesi öğrenci servisini biçti



İddiaya göre Furkan A.'nın kullandığı DSİ'ye ait kepçenin freni boşaldı. Yokuş aşağı hızla giden kepçe, kavşakta duran araçlara çarpmamak için yan yola girmeye çalışırken önüne çıkan Müslüm E.'nin kullandığı özel bir kuruma ait öğrenci servisine çarptı. Kazada 11 öğrenci ile servis şoförü ve kepçe şoförü yaralandı.