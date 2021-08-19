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    • 19.08.2021 13:19
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    Son dakika: Kartal'da restoran alev alev yandı

    Son dakika haberine göre Kartal'da bir balık restoranında yangın çıktı. Alevlerin sardığı restorandaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken restoranda hasar meydana geldi.

    Kartal D-100 Karayolu'nda bulunan bir balıkçıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken restoranda hasar meydana geldi. Yangın havadan da fotoğraflandı.



    Kartal D-100 Karayolu Pendik istikameti üzerinde bulunan balık restoranında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Restoran tahliye edilirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Bazı vatandaşlar da restoranın çatısına çıkarak alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle Kartal D-100 Karayolu Pendik istikameti trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken restoranda hasar meydana geldi.

    Restoran şefi Murat Yıldız "Dumanları görür görmez hortumla müdahale etmeye çalıştım. Bacadan çıkmış yangın. Arka tarafa da sıçradı. Şükür can kaybı yok ama maddi hasar fazla" dedi.

    Restoranın sahibi Yücel Bingöl ise, "Yaralımız yok, bacadan çıkmış yangın. Biz müdahale etmeye çalıştık ama müdahalemiz yetersiz kaldı. Yanıcı maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Arka tarafa da sıçradı. Maalesef yanışını izlemek zorunda kaldık" diye konuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kartal'da restoran alev alev yandı
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