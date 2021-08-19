Gençlik Parkı nerede? İstanbul Gençlik Parkı hangi ilçede, nasıl gidilir?

Gençlik Parkı nerede? İstanbul Gençlik Parkı nerede, hangi ilçede? İstanbul'da gündem olan ve protestoların yapıldığı Gençlik Parkı'nın nerede olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İBB'nin yıkma girişiminde bulunduğu parkın hangi ilçe sınırları içerisinde olduğu araştırılıyor.