Koronavirüsün yeni varyantına yeni aşı! BioNTech'in sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı

KANSER AŞISINDA SONUÇLAR OLUMLU

mRNA aşılarının geliştirilmesi aşaması ve doktorların kullanımına sunmak amacıyla yürütülen çalışmalara işaret eden Prof. Dr. Uğur Şahin, "Kanser hastalıkları ve tömor tedavileri konusunda muhtelif araştırmalar yaptık, makaleler yayınladık. Yaptığımız mRNA sistemi aşılarla antikor üretimi yapan aşıların klinik çalışmalarında 13 hastaya 8 hafta süren tedaviler uygulandı ve olumlu sonuçlar alındı. Bazı hastalarda antikor üretimini ve bağışıklığı güçlendirdiğini gördük" dedi.

YENİ VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ AŞILAR GELİŞTİRİLİYOR

Covid 19'un yeni varyantlarına karşı da etkili olacak aşılar üzerinde çalışmaları olduğunu belirten Şahin, "2019 yılında Covid 19'un ortaya çıkması dünyayı etkisi altına alan virüsün tehlikelerini dikkate alarak çalışmalarımızı, Kovid'e karşı mücadeleye yoğunlaştırdık. mRNA sistemiyle Kovid hastalarının da iyileşebileceğini gördük. Çalışmalarımız büyük bir özveri ve çaba gerektiriyordu. Yaşlı hastalar ve küçük dozda yapılan aşılarda bile mRNA sisteminin etkili olduğunu gördük. mRNA sistemi, virüsü zayıflatıyor, bağışıklığı güçlendiriyor" şeklinde konuştu.