Koronavirüsün yeni varyantına yeni aşı! BioNTech'in sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı

İran'ın başkenti Tahran'daki Mustafa (Bilim ve Teknoloji) Vakfı 2019 yılı ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Uğur Şahin, Mustafa Vakfının düzenlediği online konferansa, video konferans yöntemiyle katıldı. Konferansta yaptığı açıklamada, COVID-19 aşılarının muhafaza edilmesi ve kullanım sürelerinin uzatılması yönünde çalışmalarını arttırdıklarını söyledi. Üretilen mevcut aşıların 18 derecede ve 4 hafta sürede kullanılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Şahin, "Aşıların 2 ila 8 derecede korunması ve 3 ila 6 ay sürede kullanılması yönünde formüller üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.
72 SAAT İÇİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR
Mustafa Vakfı tarafından organize edilen konferansta konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, "20 yıldır mRNA sistemi ve tedavi yöntemleri üzerine çalışmalar yaptık, çalışmalarımızda antijen sağlayan hücrelere ulaştık bu hücrelerin değişimi iyileştirilmesi yönünde mRNA sistemini kullandık. Klinik çalışmalarında bağışıklık sisteminin güçlendiren önemli cellT hücrelerine yardımcı olduğu ve 72 saat içinde etkisini gösterdiğini gördük" ifadelerini kullandı.
KANSER AŞISINDA SONUÇLAR OLUMLU
mRNA aşılarının geliştirilmesi aşaması ve doktorların kullanımına sunmak amacıyla yürütülen çalışmalara işaret eden Prof. Dr. Uğur Şahin, "Kanser hastalıkları ve tömor tedavileri konusunda muhtelif araştırmalar yaptık, makaleler yayınladık. Yaptığımız mRNA sistemi aşılarla antikor üretimi yapan aşıların klinik çalışmalarında 13 hastaya 8 hafta süren tedaviler uygulandı ve olumlu sonuçlar alındı. Bazı hastalarda antikor üretimini ve bağışıklığı güçlendirdiğini gördük" dedi.
YENİ VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ AŞILAR GELİŞTİRİLİYOR
Covid 19'un yeni varyantlarına karşı da etkili olacak aşılar üzerinde çalışmaları olduğunu belirten Şahin, "2019 yılında Covid 19'un ortaya çıkması dünyayı etkisi altına alan virüsün tehlikelerini dikkate alarak çalışmalarımızı, Kovid'e karşı mücadeleye yoğunlaştırdık. mRNA sistemiyle Kovid hastalarının da iyileşebileceğini gördük. Çalışmalarımız büyük bir özveri ve çaba gerektiriyordu. Yaşlı hastalar ve küçük dozda yapılan aşılarda bile mRNA sisteminin etkili olduğunu gördük. mRNA sistemi, virüsü zayıflatıyor, bağışıklığı güçlendiriyor" şeklinde konuştu.