Gözler o kararda! Aşı olmayanlara yasak var mı? Aşısızlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Aşısızlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Aşı olmayanlara yasak var mı? Koronavirüs aşısını henüz yaptırmayan milyonlarca kişi için alınacak karar merakla bekleniyor. Ülkemizde Sinovac ile başlayan aşılama macerası daha sonra Biontech ile devam etti. Bu süreçte milyonlarca kişi aşılanırken, aşı karşıtlarının da sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Peki; aşı olmayanlara yasak var mı? Beklenen önemli kararlar için gözler kabine toplantısında!