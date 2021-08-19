Gözler o kararda! Aşı olmayanlara yasak var mı? Aşısızlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Aşısızlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Aşı olmayanlara yasak var mı? Koronavirüs aşısını henüz yaptırmayan milyonlarca kişi için alınacak karar merakla bekleniyor. Ülkemizde Sinovac ile başlayan aşılama macerası daha sonra Biontech ile devam etti. Bu süreçte milyonlarca kişi aşılanırken, aşı karşıtlarının da sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Peki; aşı olmayanlara yasak var mı? Beklenen önemli kararlar için gözler kabine toplantısında!
AŞI OLMAYANLARA YASAK VAR MI?
Küresel koronavirüs salgınında aşılar ile tünelin ucundaki ışık görünmüştü. Aşı stoku ve tedarikinde hiçbir sıkıntı yaşamayan Türkiye, Sinovac ve BionTech aşılarını vatandaşlarının hizmetine sundu.
Nitelikli sağlık ordusu ile günde 2 milyon dozdan fazla aşı uygulama kapasitesine sahip olunduğu belirtilirken, en büyük sorun aşıya karşı direnenler.
Aşı konusunda kafası karışık olanlar ve tamamen aşı karşıtı olanların toplum sağlığı ve kendi sağlıkları açısından tehdit oluşturduğu savunuluyor. Dünyada örnekleri görüldüğü üzere aşısızlara kısıtlama gelip gelmeyeceği Türkiye'nin de gündeminde.
Kabine Toplantısında, 'Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?' sorusuna da yanıt verilecek. Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiye görüşleri Bakan Fahrettin Koca tarafından Kabine'ye sunulacak.