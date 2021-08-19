Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.08.2021 16:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2021 16:08
    ABONE OL

    Gözler o kararda! Aşı olmayanlara yasak var mı? Aşısızlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

    Kabine toplantısının ardından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Aşı olmayanlara yasak olup olmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Aşısızlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusuna cevap aranmaya başlandı. Kabine toplantısında, aşı olmayanların durumunun ne olacağı da gündeme gelecek. Bilim Kurulu’nun tavsiye görüşleri sonrası aşısızlara kısıtlamayla ilgili bir karar alınması bekleniyor. Peki; aşı olmayanlara yasak var mı? Aşısızlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Gözler o kararda! Aşı olmayanlara yasak var mı?

    Aşısızlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Aşı olmayanlara yasak var mı? Koronavirüs aşısını henüz yaptırmayan milyonlarca kişi için alınacak karar merakla bekleniyor. Ülkemizde Sinovac ile başlayan aşılama macerası daha sonra Biontech ile devam etti. Bu süreçte milyonlarca kişi aşılanırken, aşı karşıtlarının da sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Peki; aşı olmayanlara yasak var mı? Beklenen önemli kararlar için gözler kabine toplantısında!

    AŞI OLMAYANLARA YASAK VAR MI?

    Küresel koronavirüs salgınında aşılar ile tünelin ucundaki ışık görünmüştü. Aşı stoku ve tedarikinde hiçbir sıkıntı yaşamayan Türkiye, Sinovac ve BionTech aşılarını vatandaşlarının hizmetine sundu.

    Nitelikli sağlık ordusu ile günde 2 milyon dozdan fazla aşı uygulama kapasitesine sahip olunduğu belirtilirken, en büyük sorun aşıya karşı direnenler.

    Aşı konusunda kafası karışık olanlar ve tamamen aşı karşıtı olanların toplum sağlığı ve kendi sağlıkları açısından tehdit oluşturduğu savunuluyor. Dünyada örnekleri görüldüğü üzere aşısızlara kısıtlama gelip gelmeyeceği Türkiye'nin de gündeminde.

    Kabine Toplantısında, 'Aşısızlara kısıtlama gelecek mi?' sorusuna da yanıt verilecek. Bilim Kurulu'nun bu konudaki tavsiye görüşleri Bakan Fahrettin Koca tarafından Kabine'ye sunulacak.

        YERLİ AŞIDAKİ SON DURUM PAYLAŞILACAK

        Türkiye birçok koronavirüs aşısı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan bitime en yakın olanı. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen TURKOVAC... Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu konuda da bilgi alacak. Kabine Toplantısı sonrası yapılacak ulusa sesleniş konuşmasında TURKOVAC'taki son durumun da kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp’tır
        Haberler Güncel Gözler o kararda! Aşı olmayanlara yasak var mı? Aşısızlara sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
            SON DAKİKA