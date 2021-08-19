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    Gaziantep'te A Haber ekibine çirkin saldırı! Otoparkta darbedildi

    Gaziantep'te görev yapan A Haber Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Geçgel otoparkta darbedildi. Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Geçgel, Düztepe Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu.

    A Haber ekibine çirkin saldırı!
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    Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'ne önceki gün haber yapmak için giden A Haber Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, otomobili bir otoparka bıraktı.

    A Haber ekibine çirkin saldırı!


    İddiaya göre, otopark işletmecisi olduğu öğrenilen kişi, A Haber ekibine sözlü olarak sataştı, ardından Geçgel'i darbetti.

    A Haber muhabirine otoparkta saldırı! Boğazını sıkıp nefessiz bıraktı...


    Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Geçgel, Düztepe Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



    SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
    Mehmet Geçgel'in olaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:     Bugün Gaziantep'te uğradığımız saldırı sonucunda gerekli darp raporunu alarak konuyu adli mercilere ilettik. Şahsın sosyal medya hesaplarından CHP'li olduğu ortaya çıktı.

    Otopark işleten ama Gaziantep esnafının hoşgörülü misafirperverliği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bu adam hakkında gerekli kararı yargı verecektir. Biz A Haber ekipleri olarak her fırsatta bizleri hedef gösterenlere karşı milli duruşumuzla gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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