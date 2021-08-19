Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vaka sayılarını paylaştı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 7-13 Ağustos'u kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 48 ilde artarken 33 ilde azaldı.
Sağlık Bakanlığı 81 il için 7-13 Ağustos'ta her 100 bin nüfustaki Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
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Buna göre, son iki haftada 100 bin kişideki vaka sayısının 596,55 azaldığı Siirt, geçen hafta ve bu hafta ülke genelinde en çok düşüş yaşanan il oldu.
Böylece, Siirt 19-25 Haziran'dan sonra ilk kez, 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü il olmaktan çıkarak listede beşinci sıraya geriledi.
Vakaların son bir haftada 100 bin kişide 99,69 yükseldiği Batman, en çok vaka artışının yaşandığı şehir oldu.
Geçen hafta en çok vakanın görüldüğü iller içinde dördüncü olan Batman, artışın ardından bu hafta listenin ilk sırasında yer aldı.
Öte yandan, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azalırken, Ankara'da yükseldi.
14 İLDE VAKA SAYISI 50-100 ARALIĞINDA ARTTI
Ülke genelinde 48 ilde vakalar yükseliş gösterirken bunlardan 14'ündeki artış 50-100 aralığında gerçekleşti.
Her 100 bin kişide vaka sayısının en çok arttığı 5 il Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan olarak sıralandı.
Vakalar Batman'da 99,69, Bayburt'ta 92,12, Aksaray'da 86,01, Gümüşhane 79,54 ve Ardahan'da 72,44 arttı.
Bu illerin ardından vaka sayısı 50-100 aralığında artan iller, "Rize (72,29), Elazığ (68,36), Karaman (66,52), Şanlıurfa (62,59), Eskişehir (59,19), Afyonkarahisar (58), Mersin (57,83), Konya (52,2), Isparta (50,97)." oldu.