Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il koronavirüs vaka sayılarını paylaştı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

Vaka haritası güncellendi! İşte il il koronavirüs vaka sayıları

Buna göre, son iki haftada 100 bin kişideki vaka sayısının 596,55 azaldığı Siirt, geçen hafta ve bu hafta ülke genelinde en çok düşüş yaşanan il oldu.

Böylece, Siirt 19-25 Haziran'dan sonra ilk kez, 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü il olmaktan çıkarak listede beşinci sıraya geriledi.

Vakaların son bir haftada 100 bin kişide 99,69 yükseldiği Batman, en çok vaka artışının yaşandığı şehir oldu.

Geçen hafta en çok vakanın görüldüğü iller içinde dördüncü olan Batman, artışın ardından bu hafta listenin ilk sırasında yer aldı.

Öte yandan, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azalırken, Ankara'da yükseldi.