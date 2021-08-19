Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında çarpıcı mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Biden ile gizli anlaşma yaptın" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Afgan halkı ve ülkemizin çıkarları için işbirliğine hazırız" dedi.

(KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'E TEPKİ)

Biden ile görüşmemdeki tercümanıma kafayı takmışlar. Başınıza tercümanım kadar taş düşsün. Gizli anlaşma iddiasını ya ispatla. Ya da özür dile. Yalan terörünün Türkiye'de mimarı Bay Kemal'dir.

İLGİLİ kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydiler. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız.

BUGÜN (dün) askeri uçağımızla 201 vatandaşımızı İslamabad'a götürdük, oradan da THY ile ülkemize gelmelerini sağladık. Şu an itibarıyla toplam 552 kişiyi tahliye etmiş durumdayız.

(YARDIM KAMPANYASI)

AFAD bu tür afetler için kurulmuş. Kimse gırtlağını sıkarak para istemiyor. Hayırda bulunmak isteyen olursa verir, bulunmak istemeyen de vermez. Bugün itibarıyla bağış 181 milyon TL'ye ulaştı.

İNŞALLAH yüz yüze eğitimi başlatacağız. Eğitim sistemi gayet güzel bir yerde.

BEA YATIRIM YAPACAK

Başkan Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan ile yaptığı görüşme ile ilgili "Çok ciddi bir yatırım planları var. BAE ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" dedi.