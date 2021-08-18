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    • 18.08.2021 23:53
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    Kılıçdaroğlu'nun 'Afgan mülteciler için ABD ile pazarlık yapıldı' iddiasına Başkan Erdoğan'dan sert cevap: İspatla yoksa özür dile

    Tüm dünya Afganistan'daki gelişmeleri takip ederken Türkiye'de ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afgan mülteciler üzerinden iktidara saldırmaya çalışıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı Türkiye ve ABD arasında Afgan mülteciler konusunda pazarlık yapıldığı iddiasına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, ''Söyledikleri tek şey var. Orada Dışişleri yetkilisi yoktu. Ne demek yoktu? İlla olması mı lazım? Ben varım. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kafayı takmışlar tercümanımıza. Orada sadece tercüman vardı. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün. Bunu ispatla. Ben mükellef değilim, sen mükellefsin; iddianı ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile.'' dedi.

    Kılıçdaroğlu’nun Afgan mülteciler yalanına Erdoğan’ndan sert cevap

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afgan mültecilerle ilgili pazarlık yapıldığı iddiasına sert cevap geldi.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    Bu adam (Kemal Kılıçdaroğlu) nereden bunu gördü? Kim kendisine bunu sufle etti. Kendi büyükelçisi bile böyle bir şey olmadığını söylüyor. Bu adam yalancı ya! Bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Yok. Olmayan bir şeyin iddiasını veya onu ortaya koymak...

    ''BAŞINIZA TERCÜMANIMIZ KADAR TAŞ DÜŞSÜN''
    Söyledikleri tek şey var. Orada Dışişleri yetkilisi yoktu. Ne demek yoktu? İlla olması mı lazım? Ben varım. Dışişleri kime bağlı? Bana bağlı. Ben konuşuyorum. Kafayı takmışlar tercümanımıza. Orada sadece tercüman vardı. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün.

    ''ÖZÜR DİLE''
    Bunu ispatla. Ben mükellef değilim, sen mükellefsin; iddianı ispatlaman lazım. İspatlayamıyorsan özür dile.

    ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği, ABD ve Türkiye arasında Afgan mülteciler ve göçmenler konusunda kapalı kapılar ardında pazarlık yapıldığı iddiasına ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi.

    Elçilik açıklamasında "ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Başkan Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister" ifadelerine yer verildi.
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