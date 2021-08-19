CHP'li Tunç Soyer kredi tartışmasında kendi kendini yalanladı

CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret eden Soyer ziyaret çıkışı İzmir ve Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandıran kredi tartışması ile ilgili; "Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme de yok henüz." dedi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de; "Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi şu anda müzakereler devam ediyor, süreç devam ediyor. İmzalanmış bir sözleşme, kredi sözleşmesi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına giden bir sözleşme yoktur. Hazine, Dünya ve İller Bankası arasındaki müzakereler vardır" diye konuştu.
Soyer'in önce 'onay bekliyor' deyip ardından da 'Onay yok mutabakat var' demesi büyük şaşkınlık yarattı.
KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
Sabah'ın haberine göre 25 Haziran'da İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bornova Özkanlar'da depremden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Kılıçadroğlu burada yaptığı konuşmada; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer depremden zarar gören konutların dönüştürülmesi için Dünya Bankasından 340 milyon dolarlık kredi buldu. Kredi 2 aydır Cumhurbaşkanının onayını bekliyor." deyip "Buradan Erdoğan'a çağrı yapıyorum; önünüze gelen sözleşmeyi imzalayın, depremzedeler bekliyor, imzaladığınız andan itibaren kısa süre içerisinde inşaatlar başlayacak ve insanlar depreme dayanıklı evlerde oturacaklar" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu ve Soyer'in açıklamalarına hükümet kanadından yalanlama gelse de Soyer üstüne basa basa değişik ortamlarda kredi talebini yineledi, onay beklediklerini söyledi. Bugün sabah AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını bekleyen böyle bir kredi olmadığını belirtti. Buna kaynak olarak da Dünya Bankası Türkiye Direktörünün konuya ilişkin yaptığı açıklamalarını gösterdi.
SÜREKLİ'Yİ ZİYARET ETTİ
Bu gelişmenin ardından bugün öğleden sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrası açıklama yapan Soyer daha önceki söylemlerinin aksine "Gündemimizde Dünya Bankası'ndan gelmesi beklenen 330 – 340 milyon dolarlık kentsel dönüşüm kredisiyle ilgili çalışmalar vardı. Bunu tekrar gözden geçirdik. Bildiğiniz gibi bununla ilgili 3-4 aydır süren bir müzakere süreci vardı. Daha sonra Hazine Bakanlığı ve İller Bankası ekiplerinin de katılmasıyla devam etti. Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme de yok henüz. Bir mutabakat var. Dünya Bankası Türkiye temsilcisi tarafından açıklanan ama bunda Hazine Bakanlığı'nın garantisi icap eden bir durum var. Bu süreç devam ediyor" dedi.