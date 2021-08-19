CHP'li Tunç Soyer kredi tartışmasında kendi kendini yalanladı

CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret eden Soyer ziyaret çıkışı İzmir ve Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandıran kredi tartışması ile ilgili; "Bir mutabakat hasıl oldu ama imzalanmış bir sözleşme de yok henüz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de; "Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi şu anda müzakereler devam ediyor, süreç devam ediyor. İmzalanmış bir sözleşme, kredi sözleşmesi yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına giden bir sözleşme yoktur. Hazine, Dünya ve İller Bankası arasındaki müzakereler vardır" diye konuştu.