SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi

BİRÇOK BİNA YAPTI

Emniyetten elleri kelepçeli çıkarılan Özkan'a, burada bekleyen yakınları el salladı. Özkan, polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Öte yandan Özkan'ın, Kastamonu'nun birçok ilçesinde bina yaptığı belirtildi.