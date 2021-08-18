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    • 18.08.2021 16:23
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    SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi

    Son dakika haberleri... Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi Özkan, İstanbul Esenyurt' ta gözaltına alınmıştı

    DHA
    O müteahhit için flaş karar

    Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde taşan Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı yıkıldı.

    Enkazında hala 11 kişiyi arama çalışmaları süren apartmanı 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca selde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

    İSTANBUL'DA YAKALANDI
    Sel felaketinin ardından ailesiyle ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
    Sabaha karşı Kastamonu'nun Abana ilçesine getirilen Mehmet Özkan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından 'taksirle adam öldürme ve yaralama' suçundan İnebolu Adliyesine sevk edildi.

        BİRÇOK BİNA YAPTI
        Emniyetten elleri kelepçeli çıkarılan Özkan'a, burada bekleyen yakınları el salladı. Özkan, polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Öte yandan Özkan'ın, Kastamonu'nun birçok ilçesinde bina yaptığı belirtildi.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi
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