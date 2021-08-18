SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar: 3 doz aşı 2 doza göre daha iyi koruyor

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca çok merak edilen "3 doz aşı daha mı koruyucu?" "Yüz yüze eğitim nasıl olacak?" "Çocuklara aşı tanımlanacak mı?" sorularına da açıklamalarıyla yanıt vermiş oldu.
Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:
"ÇALIŞMA REHBERİ HAZIRLADIK"
"Bugün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantımızda Aşı etkililiği analizimizin sonuçlarını, Okullarda alınacak tedbirleri, Aşı programımızı ve uyulması gereken tedbirleri ele alan bir toplantı gerçekleştirdik.
Bilim Kurulumuz Okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımızla istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.
"BAĞIŞIKLIK ELDE EDİLENE KADAR TEDBİRLERDE DEĞİŞİKLİK YOK"
Aziz Vatandaşlarım,
Sizlere daha önce mutasyonlar ve varyantlar ile ilgili çok haberler izleyeceğimizi, çok bilgiler paylaşılacağını, ancak vatandaşımızın esas gündeminin bu olmaması gerektiğini ifade etmiştim. Virüsü tanıyoruz, tedavi yöntemlerimiz her gün gelişiyor ve aşı programımız başarıyla sürüyor. Bununla eş zamanlı olarak virüsün tüm değişikliklerini izliyor ve mücadele politikamıza etkisi olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediyoruz. Ancak daha önce de belirttiğim gibi virüsün mutasyona uğraması beklenen bir durum ve bu mutasyonlar tedbirlerde bir değişikliğe sebep olmuyor. Virüs aynı virüs, bulaşma yolları aynı yollar. Dolayısıyla tedbirler de aynı tedbirler. Aşı ile bağışıklık elde edilene kadar uyacağımız tedbirlerde bir değişiklik yok.
"VİRÜSE YİĞİTLİK OLMAZ"
Kıymetli Vatandaşlarım,
Tedbirler halen aynı ve çok etkili. Ancak bizler sanki son hastamız da iyileşmiş, virüs yok olmuş gibi davranırsak hastalığın yayılması için tüm şartları sağlamış oluruz. Son günlerde temelsiz bir cesaret ile hareket edenlerimiz var. Eskiden atalarımız soğuk havada ince elbiseler giyen gençlere "Soğuğa yiğitlik olmaz" derdi. Emin olun virüse de yiğitlik olmaz. Kimse ben gencim, bağışıklık sistemim güçlü diye tedbirlerden vazgeçmemeli. Salgın hastalık bitmiş değil. Bunu sizleri endişeye sevk etmek, hastalığı gündeminizde tutmak gayesiyle söylemiyorum. Zira hastalığı gündeminizden çıkarın, sağlık çalışanlarımız, bilim kurulumuz sizin için tüm gelişmeleri takip ederek hazırlıklar yapıyor diye sesleniyorum sizlere. Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız.