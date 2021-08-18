SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar: 3 doz aşı 2 doza göre daha iyi koruyor





"SALGIN BİTMİŞ VİRÜS YOK OLMUŞ DEĞİL"

Hiç bir vatandaşımız kapalı bir ortamda maskesiz hareket etmemeli. 2 metrelik sosyal mesafeye azami dikkat göstermeli. Hijyen tedbirlerini her zaman olduğundan daha iyi uygulamalı. Kalabalık ve kapalı ortamlardan, havalandırması eksik olan alanlardan uzak durmalı. Maske, Mesafe ve Temizlik prensiplerimize harfiyen uymalı. Salgın bitmiş virüs yok olmuş değil. Korkmayın ama tedbiri elden bırakmayın. Virüse yiğitlik yapmaya ise asla yanaşmayın.



"3 DOZ AŞI OLANLAR 2 DOZ AŞI OLANLARA GÖRE DAHA İYİ KORUNUYOR"

Aziz Vatandaşlarım,



Sizlere geçen haftaki toplantımızdan sonra 31 milyon aşılı vatandaşımızın incelenmesi sonucu aşı etkililiği ile ilgili bir çalışma yaptığımızı ve ön sonuçlarını paylaşmıştım. Bu çalışmamız tamamlandı.



Çalışmamızın sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin iki doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında, hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Ancak, 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın aşı olmalarının üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmiş değil. Bu çalışmayı süre uzadıkça güncellemeye devam edeceğiz. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri üçüncü doz uygulamasının gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması.