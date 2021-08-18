SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'den ortak açıklamalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bugün Türkiye'de. Ahmed'i ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, FETÖ'nün Etiyopya'daki varlığı ve Türkiye'nin Etiyopya'daki yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:
"İLİŞKİLERİMİZİN TEMELİ 2. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE ATILDI"
"Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz. Bu ilişkilerin temeli 1896 yılında Sultan 2. Abdülhamid devrinde atılmıştı. Bugün Etiyopya ile dostluk temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Önemli projelere imza atıyoruz. Etiyopya'da ata yadigarı bir çok eser bulunmaktadır.
Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'den önemli açıklamalar
"YATIRIMLARIMIZ 2,5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR"
Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik. Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.
"ŞİRKETLERİMİZ 10 BİN ETİYOPYA VATANDAŞINA İSTİHDAM SAĞLIYOR"
Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam sağlıyor. Etiyopya makamlarının şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz.