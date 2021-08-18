SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'den ortak açıklamalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed şöyle konuştu; "Etiyopya Türkiye ile dostluğunu son derece önemli olarak değerlendiriyor. Türkiye stratejik konumu nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve küresel ilişkilere şekil veren bir ülke. Bugün modern Türkiye ulusal anlamda bir model teşkil ediyor ve milli kalkınma için bir örnek teşkil ediyor. Bütün bunlar kendi halkının çıkarlarıyla tanımlanıyor. Bu nedenle başarılı, dinamik ve sağlam bir ekonomi geliştirmiş bir ülke. Yatırım için olumlu ortam yaratmaya, Türk yatırımcıları beklemeye devam edeceğiz."