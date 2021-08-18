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    • 18.08.2021 19:23
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'den ortak açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Etiyopya'da FETÖ'ye ait okulların geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Maarif Vakfı'na devredildiğini açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin Etiyopya'daki yatırımlarının da 2,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamaları...

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bugün Türkiye'de. Ahmed'i ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan, FETÖ'nün Etiyopya'daki varlığı ve Türkiye'nin Etiyopya'daki yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

    "İLİŞKİLERİMİZİN TEMELİ 2. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE ATILDI"
    "Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz. Bu ilişkilerin temeli 1896 yılında Sultan 2. Abdülhamid devrinde atılmıştı. Bugün Etiyopya ile dostluk temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Önemli projelere imza atıyoruz. Etiyopya'da ata yadigarı bir çok eser bulunmaktadır.

    Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'den önemli açıklamalar

    "YATIRIMLARIMIZ 2,5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR"
    Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik. Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

    "ŞİRKETLERİMİZ 10 BİN ETİYOPYA VATANDAŞINA İSTİHDAM SAĞLIYOR"
    Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam sağlıyor. Etiyopya makamlarının şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz.

        "ETİYOPYA'NIN BARIŞI VE HUZURU BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR"
        Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdik. Etiyopya hassas bir süreçten geçirmektedir. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına büyük önem atfediyoruz. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası ilişkileri ele aldık. Etiyopya''nın barış ve huzuru bizim için önemlidir.

        ETİYOPYA VE SUDAN ARASINDAKİ FAŞAGA İHTİLAFI
        Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız.

        FETÖ OKULLARI TÜRKİYE'YE DEVREDİLDİ
        FETÖ'nun Etiyopya'daki tüm okulları geçtiğimiz hafta Maarif Vafkı'na devredildi. Etiyopya'ya teşekkür ediyorum.

        ETİYOPYA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
        Etiyopya Başbakanı Ahmed ise yaptığı açıklamada, "Etiyopya, Türkiye'yle dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor. Türkiye uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke" mesajını verdi.

            Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed şöyle konuştu; "Etiyopya Türkiye ile dostluğunu son derece önemli olarak değerlendiriyor. Türkiye stratejik konumu nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve küresel ilişkilere şekil veren bir ülke. Bugün modern Türkiye ulusal anlamda bir model teşkil ediyor ve milli kalkınma için bir örnek teşkil ediyor. Bütün bunlar kendi halkının çıkarlarıyla tanımlanıyor. Bu nedenle başarılı, dinamik ve sağlam bir ekonomi geliştirmiş bir ülke. Yatırım için olumlu ortam yaratmaya, Türk yatırımcıları beklemeye devam edeceğiz."
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            Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'den ortak açıklamalar
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