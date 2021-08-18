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    • 18.08.2021 16:26
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    Aşure günü çekilecek tesbihler zikirler nelerdir? Muharrem ayı zikirleri, tesbihleri, duaları! İşte yapılacak ibadetler…

    Müslüman alemi gündemde yoğun bir şekilde Aşure Günü çekilecek tesbihler, zikirler nelerdir? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Bugün paylaşmanın, beraberliğin önemine vurgu yapan Aşure Günü idrak ediliyor ve vatandaşlar yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu sorguluyor. Hicri takvimde yılbaşı kabul edilen Muharrem ayı 9 Ağustos’ta başladı ve ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki Muharrem ayı zikirleri, tesbihleri, duaları nelerdir?

    takvim.com.tr
    Aşure günü çekilecek tesbihler zikirler nelerdir?

    Aşure Günü çekilecek tesbihler, zikirler nelerdir? Muharrem ayı zikirleri, tesbihleri, duaları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 18 Ağustos yani bugün Aşure Günü idrak ediliyor ve vatandaşlar aşurelerini yapıp dağıtırken bir yandan da yapılması gereken diğer ibadetlerin neler olduğunu araştırıyor. İşte Muharrem ayı ve Aşure Günü ibadetleri

    AŞURE GÜNÜ TESBİHLERİ

    "Âşûrâ günü İhlas Sûresi ni bin kere okuyana Allâh-u Te alâ rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıddıklardan yazılır." (SeyyidAli Zâde, Şerhu Şir'ati'l-İslâm, sh:217-218) Aşûra gününü oruçla geçirene 100000 melek sevabı verilir.

    Muhammed Hakkî Hazretlerinin nakline göre: "Her kim Âşûrâ günü yüz kere Âyete'l-Kür- sî, yüz kere de İhlâs-ı Şerîf okuduktan sonra (ölmüş) anne babası için duacı olursa, onlar müşrik dahi olsalar Allâh-u Te'âlâ azaplarını hafifletir." (Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü'l-esrâr, sh:43)

    MUHARREM AYI ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER NELERDİR?

    Muharrem ayının ilk gününde her birinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İhlas okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borcu ile götürmez. Bu ay bol bol istiğfar et.

    "Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

    Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

        Muharrem ayında her birinin başında Besmele çekerek (360) defa Ayetel kürsi'yi okursa arkasından 3-5 veya 7 kere;

        "Allahümme yâ muhavvilel havli vel-ahvâl havvil hâlenâ ilâ ahsenil hâl!

        Bi havlike ve kuvvetike ya azizü ya müteal ve sallalahu aleyhi vesellem." derse; dünyada bela görmez.

        Muharrem ayının;

        1.gün 100 defa Estağfirullah

        2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber

        3. Gün 313 defa Ya Selam c.c.

        4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey'in gadir

        5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim

        Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

        Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

        Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

        6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım

        7. Gün 100 defa İhlâs suresi

        8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah

        9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.

        Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

        Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126)

        41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim

        33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh

        66 defa İhlâs suresi okunur.
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        Haberler Güncel Aşure günü çekilecek tesbihler zikirler nelerdir? Muharrem ayı zikirleri, tesbihleri, duaları! İşte yapılacak ibadetler…
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