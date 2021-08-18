Aşure günü çekilecek tesbihler zikirler nelerdir? Muharrem ayı zikirleri, tesbihleri, duaları! İşte yapılacak ibadetler…

Aşure Günü çekilecek tesbihler, zikirler nelerdir? Muharrem ayı zikirleri, tesbihleri, duaları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 18 Ağustos yani bugün Aşure Günü idrak ediliyor ve vatandaşlar aşurelerini yapıp dağıtırken bir yandan da yapılması gereken diğer ibadetlerin neler olduğunu araştırıyor. İşte Muharrem ayı ve Aşure Günü ibadetleri…
AŞURE GÜNÜ TESBİHLERİ
"Âşûrâ günü İhlas Sûresi ni bin kere okuyana Allâh-u Te alâ rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıddıklardan yazılır." (SeyyidAli Zâde, Şerhu Şir'ati'l-İslâm, sh:217-218) Aşûra gününü oruçla geçirene 100000 melek sevabı verilir.
Muhammed Hakkî Hazretlerinin nakline göre: "Her kim Âşûrâ günü yüz kere Âyete'l-Kür- sî, yüz kere de İhlâs-ı Şerîf okuduktan sonra (ölmüş) anne babası için duacı olursa, onlar müşrik dahi olsalar Allâh-u Te'âlâ azaplarını hafifletir." (Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü'l-esrâr, sh:43)
MUHARREM AYI ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER NELERDİR?
Muharrem ayının ilk gününde her birinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İhlas okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borcu ile götürmez. Bu ay bol bol istiğfar et.
"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)