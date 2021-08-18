Son dakika: Kastamonu'nun Bozkır ilçesinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidine tutuklama

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde başlayan ve Batı Karadeniz'de etkisini artırarak 100'e yakın kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yağışların ardından Kastamonu Bozkır'da Ölçer Apartmanı çökmüştü. Yaşananların ardından apartmanın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı.

9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu kapsamda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.