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    • 18.08.2021 12:57
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    Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı! Temsili Hz. Ali resmi ile Mustafa Kemal posterleri taşıyanlar vücuduna zincir vurdu

    Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor. Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin (temsili) posterlerini taşıyan binlerce kişi, yürüyüş etkinliğinde mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. Haberin detayları...

    AA
    Kars’ta Kerbela şehitleri anıldı

    Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2'nci Halifesi Yezid bin Muaviye'nin, Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

    Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

    Bu kapsamda Kars'ta düzenlenen etkinlikte, Işıklı ve diğer camilerde toplanan vatandaşlar, daha sonra Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya geldi.

        Ellerinde Türk bayrağı ile Mustafa Kemal ve Hazreti Ali'nin (temsili) posterlerini taşıyan binlerce kişi, buradan yürüyüşe başladı.

        Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

        Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde zülfikar kılıçlarıyla yürüyüşe katıldı.
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            Haberler Güncel Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı! Temsili Hz. Ali resmi ile Mustafa Kemal posterleri taşıyanlar vücuduna zincir vurdu
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