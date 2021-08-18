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    • Güncel
    • 18.08.2021 09:31
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    • 18.08.2021 09:31
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    Sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya mecralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Sosyal medya teröristlerine gözaltı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; PKK/KCK- YPG/PYD Silahlı Terör Örgütünün ve örgüte müzahir kitlenin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, herkesin ulaşabileceği 3. şahıslara ve kamuya açık olan Sosyal Medya Platformu üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütünü destekleyici, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere örgüt mensuplarını sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel ve diri tutma gayreti içerisinde bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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    Haberler Güncel Sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
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